Яков Тренин забил 10-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Яков Тренин. Также дубль на свой счёт записал Филип Форсберг.

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Тренин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 3 результативные передачи в 22 играх. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 88 играх, в которых забил 10 голов и отметился 13 результативными передачами при коэффициенте полезности «+3».