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Две результативные передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»

Две результативные передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Шаркс» отличились Ноа Грегор, Джейкоб Миддлтон, Тимо Майер (дубль) и Эрик Карлссон. За «Дэвилз» забрасывали Томаш Татар и Йеспер Братт.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

27-летний российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 17 минут и отдал две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «+2». Таким образом, в 17 играх текущего регулярного чемпионата он набрал 10 (3+7) очков.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Сан-Хосе» проведёт гостевой матч с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Грегор (Шимек, Власик) – 04:26' (5x5)   0:2 Миддлтон (Грегор, Барабанов) – 24:14' (5x5)   0:3 Майер (Кутюр) – 30:49' (5x4)   0:4 Карлссон (Барабанов, Балцерс) – 31:30' (5x5)   1:4 Татар (Заха, Хишир) – 49:12' (5x5)   2:4 Братт (Юнссон) – 52:49' (5x5)   2:5 Майер – 56:59' (en)
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