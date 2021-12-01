Две результативные передачи Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Шаркс» отличились Ноа Грегор, Джейкоб Миддлтон, Тимо Майер (дубль) и Эрик Карлссон. За «Дэвилз» забрасывали Томаш Татар и Йеспер Братт.
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27-летний российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 17 минут и отдал две результативные передачи, заработав коэффициент полезности «+2». Таким образом, в 17 играх текущего регулярного чемпионата он набрал 10 (3+7) очков.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Сан-Хосе» проведёт гостевой матч с «Нью-Йорк Айлендерс».
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