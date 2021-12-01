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Капризов отметился заброшенной шайбой в ворота «Аризоны», набрав 24-е очко в сезоне

Капризов отметился заброшенной шайбой в ворота «Аризоны», набрав 24-е очко в сезоне
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Аризону Койотс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 3:1.

В середине второй 20-минутки отличиться удалось 24-летнему российскому форварду «Уайлд» Кириллу Капризову. Он нанёс хлёсткий и неожиданный кистевой бросок из-под одного из игроков «Аризоны», сместившись к синей линии, чтобы освободиться от опеки. Результативные передачи на свой счёт записали Райан Хартман и Алекс Голигоски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты».

Капризов набирает 24-е (7+17) очко в 22 матчах текущего сезона, имея показатель полезности «+6».

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