«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4. У Самсонова — 46 сейвов

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
К началу 3-го периода гости вели со счётом 4:1 – в составе «Вашингтона» к тому моменту отличились Коннор Макмайкл, Бек Маленстин, Ларс Эллер и Ник Дженсен. Автором единственного гола «Флориды» был Джо Торнтон. Однако в заключительном игровом отрезке хоккеисты хозяев смогли взять игру под свой контроль и четыре раза подряд поразить ворота «Кэпиталз» — забрасывали Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, чей гол в большинстве за 15 секунд до конца матча принёс его команде победу.
Российские форварды «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали баллов за результативность, заработав коэффициент полезности «-1». При этом их одноклубник и соотечественник защитник Дмитрий Орлов оформил ассистентский дубль при коэффициенте полезности «+2».
Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 46 бросков из 51. У его визави и соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского – 23 спасения.
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