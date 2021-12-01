Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4. У Самсонова — 46 сейвов

«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4. У Самсонова — 46 сейвов
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

К началу 3-го периода гости вели со счётом 4:1 – в составе «Вашингтона» к тому моменту отличились Коннор Макмайкл, Бек Маленстин, Ларс Эллер и Ник Дженсен. Автором единственного гола «Флориды» был Джо Торнтон. Однако в заключительном игровом отрезке хоккеисты хозяев смогли взять игру под свой контроль и четыре раза подряд поразить ворота «Кэпиталз» — забрасывали Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, чей гол в большинстве за 15 секунд до конца матча принёс его команде победу.

Российские форварды «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали баллов за результативность, заработав коэффициент полезности «-1». При этом их одноклубник и соотечественник защитник Дмитрий Орлов оформил ассистентский дубль при коэффициенте полезности «+2».

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 46 бросков из 51. У его визави и соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского – 23 спасения.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Дженсен, Орлов) – 05:52' (5x5)   0:2 Маленстин (Лисон, ван Римсдайк) – 06:03' (5x5)   1:2 Торнтон (Экблад, Юбердо) – 06:55' (5x5)   1:3 Эллер (Уилсон, Орлов) – 26:40' (5x5)   1:4 Дженсен (Хагелин, Дауд) – 32:40' (5x5)   2:4 Ломберг (Хёрнквист, Луостаринен) – 43:23' (5x5)   3:4 Луостаринен (Ломберг, Уигар) – 46:09' (4x5)   4:4 Беннетт (Экблад, Юбердо) – 52:01' (5x4)   5:4 Райнхарт (Юбердо, Экблад) – 59:45' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021