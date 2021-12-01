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Решающее большинство для «Флориды» в игре с «Вашингтоном» заработал Сергей Бобровский

Решающее большинство для «Флориды» в игре с «Вашингтоном» заработал Сергей Бобровский
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

К началу 3-го периода гости вели со счётом 4:1 – в составе «Вашингтона» к тому моменту отличились Коннор Макмайкл, Бек Маленстин, Ларс Эллер и Ник Дженсен. Автором единственного гола «Флориды» был Джо Торнтон. Однако в заключительном игровом отрезке хоккеисты хозяев смогли взять игру под свой контроль и четыре раза подряд поразить ворота «Кэпиталз» — забрасывали Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, чей гол в большинстве за 15 секунд до конца матча принёс его команде победу.

Стоит отметить, что решающее большинство для «Флориды» в этой встрече заработал 33-летний российский голкипер Сергей Бобровский, на котором сфолил 23-летний канадский форвард «Кэпиталз» Бек Маленстин. Он был удалён за блокировку.

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