Александр Овечкин превзошёл результат Эрика Нестеренко по сыгранным матчам в НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1220-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на единоличное 107-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат Эрика Нестеренко (1219). Следующей целью для россиянина является результат Брэда Маккримона (1222), отставание от которого по этому показателю российский нападающий сегодня сократил до двух матчей.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 46 бросков из 51. У его визави и соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского – 23 спасения.