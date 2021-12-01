Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов потерпел первое поражение в сезоне НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Ворота «Вашингтона» в этой игре защищал Илья Самсонов, отразивший 46 бросков из 51. У его визави и соотечественника из «Флориды» Сергея Бобровского – 23 спасения. Голкипер «столичных» до этого матча оставался единственным вратарём НХЛ без поражений в основное время. Теперь в его активе появилось первое поражение в сезоне.

Российские форварды «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали баллов за результативность, заработав показатель полезности «-1». При этом их одноклубник и соотечественник защитник Дмитрий Орлов оформил ассистентский дубль при показателе полезности «+2».