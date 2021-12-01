Торнтон сравнялся с Рекки по количеству очков в НХЛ. Теперь они делят 12-е место

42-летний канадский хоккеист «Флориды Пантерз» Джо Торнтон догнал Марка Рекки по количеству очков в карьере в НХЛ, у обоих теперь по 1533 очка и 12-е место в таблице рекордсменов. Торнтон отметился заброшенной шайбой в прошедшем матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4) и помог своей команде победить.
Джо Торнтон начал свою карьеру в НХЛ в 1997 году в составе «Бостон Брюинз». Также он выступал за «Сан-Хосе» и «Торонто», а в этом году присоединился к «Флориде». Всего на счету канадца 1691 игра в НХЛ.
Марк Рекки завершил игровую карьеру в 2011 году, выступая за «Бостон». Дебютировав в НХЛ в 1988-м, он провёл 1652 матча, поиграв за «Питтсбург», «Филадельфию», «Монреаль», «Каролину», «Аталанту», «Тампу» и «Бостон».
Ближайший матч «Флорида» проведёт 3 декабря, в гости к «Пантерз» приедет «Нэшвилл». От занимающего 11-е место Рэя Бурка (1579 очков) Джо Торнтона теперь отделяет 46 очков.
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