Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» отыграться с 0:3 и одержать победу над «Тампой»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.

После неудачного старта в первом периоде, который завершился победой «Тампы» со счётом 3:0 благодаря голам Энтони Чирелли, Кори Перри и Эрика Чернака, хоккеисты «Сент-Луиса» всё же смогли переломить ход матча и восстановить паритет усилиями Райана О’Райлли, Логана Брауна и Ивана Барбашёва. Исход матча решался в серии штрафных бросков, в которых сильнее оказались хозяева благодаря голу всё того же О’Райлли.

На счету Барбашёва уже 14 (8+6) очков в 22 играх текущего сезона при показателе полезности «+2». Отметим, что этот гол стал для него 50-м в заокеанской карьере.

Отметим, что ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 30 бросков из 33.