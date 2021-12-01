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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» отыграться с 0:3 и одержать победу над «Тампой»

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» отыграться с 0:3 и одержать победу над «Тампой»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.

После неудачного старта в первом периоде, который завершился победой «Тампы» со счётом 3:0 благодаря голам Энтони Чирелли, Кори Перри и Эрика Чернака, хоккеисты «Сент-Луиса» всё же смогли переломить ход матча и восстановить паритет усилиями Райана О’Райлли, Логана Брауна и Ивана Барбашёва. Исход матча решался в серии штрафных бросков, в которых сильнее оказались хозяева благодаря голу всё того же О’Райлли.

На счету Барбашёва уже 14 (8+6) очков в 22 играх текущего сезона при показателе полезности «+2». Отметим, что этот гол стал для него 50-м в заокеанской карьере.

Отметим, что ворота «Тампы» в этой игре защищал Брайан Эллиотт, отразивший 30 бросков из 33.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Рэддиш, Хедман) – 02:02' (5x5)   0:2 Перри (Киллорн, Хедман) – 05:24' (5x4)   0:3 Чернак (Рэддиш, Колтон) – 05:29' (5x5)   1:3 О'Райлли (Кайру, Парэйко) – 23:15' (5x5)   2:3 Браун (Сундквист) – 26:13' (5x5)   3:3 Барбашёв (Перунович, Бучневич) – 41:11' (5x4)   4:3 О'Райлли – 65:00' (ПБ)
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