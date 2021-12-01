Наставник «Далласа» Рик Боунесс установил один из тренерских рекордов НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
66-летний канадский специалист Рик Боунесс, возглавляющий «Даллас», установил рекорд по количеству игр в должности тренера (не только в роли главного. – Прим. «Чемпионата»). Как отмечается в «твиттере» ассоциации тренеров НХЛ матч с «Каролиной» стал для него 2500-м в карьере.
Напомним, в игре с «Каролиной» в составе «Далласа» хет-триком отметился 25-летний финский форвард Роопе Хинц, забросивший 8-ю, 9-ю и 10-ю шайбы в сезоне, автором ещё одной шайбы стал Джо Павелски. Единственную шайбу в составе «Каролины» забросил Еспери Котканиеми.
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