«Холтби, ты издеваешься?» Голкипер «Далласа» лёжа отразил несколько бросков
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1. По ходу третьего периода «Каролина» провела контратаку, и после первого броска вратарь «Далласа» Брэйден Холтби упал на лёд.
Лёжа голкипер сначала отразил шайбу, а затем эффектно поймал её в ловушку после следующего броска.
«Брэйден Холтби, ты издеваешься?» – написал официальный аккаунт НХЛ в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте НХЛ.
В текущем сезоне Холтби провёл 11 матчей, но пока не оформил ни одного шат-аута. Всего вратарь отразил в этой встрече 39 бросков из 40.
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