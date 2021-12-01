«Холтби, ты издеваешься?» Голкипер «Далласа» лёжа отразил несколько бросков

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1. По ходу третьего периода «Каролина» провела контратаку, и после первого броска вратарь «Далласа» Брэйден Холтби упал на лёд.



Лёжа голкипер сначала отразил шайбу, а затем эффектно поймал её в ловушку после следующего броска.

«Брэйден Холтби, ты издеваешься?» – написал официальный аккаунт НХЛ в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте НХЛ.

В текущем сезоне Холтби провёл 11 матчей, но пока не оформил ни одного шат-аута. Всего вратарь отразил в этой встрече 39 бросков из 40.