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«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в семи матчах, уступив «Анахайму» по буллитам

«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в семи матчах, уступив «Анахайму» по буллитам
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Сегодня, 1 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1).

В составе хозяев шайбы забросили Адриан Кемпе, Дастин Браун, а также дубль оформил Алекс Иафалло. У «Анахайма» отличились Трой Терри, Кевин Шаттенкирк, Кэм Фаулер и Исак Лундстрём.

«Кингз» потерпели шестое поражение в последних семи матчах, «Анахайм» одержал вторую победу в последних шести встречах.

После 23 игр «Анахайм» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 22 баллами после 21 встречи остался на 12-й строчке в той же конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри – 30:43' (5x5)   1:1 Иафалло (Арвидссон, Дано) – 33:29' (5x5)   1:2 Шаттенкирк – 37:53' (5x5)   1:3 Фаулер (Хенрик, Шаттенкирк) – 42:27' (5x4)   1:4 Лундестрём – 42:56' (5x5)   2:4 Кемпе (Рой, Копитар) – 47:56' (5x5)   3:4 Иафалло (Даути, Дарзи) – 55:08' (5x5)   4:4 Браун (Рой, Копитар) – 55:34' (5x5)   4:5 Шаттенкирк – 65:00' (ПБ)
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