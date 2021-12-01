«Лос-Анджелес» потерпел шестое поражение в семи матчах, уступив «Анахайму» по буллитам

Сегодня, 1 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:1).
В составе хозяев шайбы забросили Адриан Кемпе, Дастин Браун, а также дубль оформил Алекс Иафалло. У «Анахайма» отличились Трой Терри, Кевин Шаттенкирк, Кэм Фаулер и Исак Лундстрём.
«Кингз» потерпели шестое поражение в последних семи матчах, «Анахайм» одержал вторую победу в последних шести встречах.
После 23 игр «Анахайм» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 22 баллами после 21 встречи остался на 12-й строчке в той же конференции.
- 1 декабря 2021
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