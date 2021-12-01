Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 1 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 декабря

В Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», которая обыграла «Вашингтон Кэпиталз» (5:4) и сравнялась с ним по очкам. Теперь у «Флориды» 33 балла после 22 игр, по дополнительным показателям от неё отстают «Торонто» Мэйпл Лифс» и «Вашингтон» – обе команды набрали по 33 очка за 23 матча. На четвёртой строчке идёт «Каролина Харрикейнз», которая уступила «Даллас Старз» (1:4). После 21 встречи она набрала 31 балл и расположилась.

В Западной конференции лидирует «Миннесота Уайлд», переигравшая «Аризону Койотс» (5:2) и набравшая 31 очко поле 22 игр. Аналогичные показатели у идущего на втором месте «Калгари Флэймз». Третья строчка — у «Эдмонтон Ойлерз», набравшего 30 очков после 20 матчей.