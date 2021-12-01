Шипачёв: знаю, что «Ак Барс» готовится к Дубаю, плавать. Видел, как шорты выбирали

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ (4:1).
«Хорошая игра. Знаю, что Казань здорово играет и готовится уже к Дубаю, плавать. Видел, как они ходили шорты выбирали. Настраивались серьёзно сегодня и рад, что мы взяли сегодня два очка, несмотря на гол Дани Тарасова и передачу Димы Кагарлицкого.
Если бы был выбор, куда лететь — Нурсултан или Дубай — что бы выбрал? Есть календарь. Мы летим в Нур-Султан!
Вообще не думаю об Олимпиаде. У нас игры через день — все мысли только о следующем матче, нет времени думать о прошлом и далёком будущем. Уже сейчас игра с Казанью забыта, может, ещё немного поговорим с ребятами, а завтра уже новый день, новая игра — этим хоккей и прекрасен, что сыграл плохо — у тебя есть следующий матч, чтобы выиграть, сыграл хорошо — нужно готовиться дальше, так как следующая встреча через день.
Первый гол? В момент паса я уже видел, что ловушка находится примерно на линии ворот и просто нанёс акцентированный удар в эту зону. Если бы судьи не стали смотреть повтор, то наш тренерский штаб обязательно сделал бы запрос. Когда я подъехал к скамейке, то уже знал, что это гол — у нас люди тоже там сверху работают», – цитирует Шипачёва официальный сайт клуба.
- 1 декабря 2021
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