Кудашов – о диагнозе Родионова: с этим можно прожить всю жизнь, а можно неожиданно умереть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о диагнозе защитника Валентина Родионова, умершего в больнице через шесть дней после получения травмы в матче Открытого чемпионата Москвы.
«Если мы возьмём его диагноз, то в голове у Валентина была обнаружена киста. И с этой кистой можно было прожить всю жизнь. Конечно, детей надо более тщательно проверять, но, насколько я понимаю, с этой проблемой можно прожить всю жизнь, а можно неожиданно умереть», – цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».
Сообщается, что главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов в прошлом году работал с ребятами 2005 года рождения, консультировал их, ведь его сын занимается у бело-голубых.
Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию.
- 1 декабря 2021
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