Хэйтон пытался спровоцировать Капризова на драку, Кирилл на провокацию не поддался

Канадский нападающий «Аризоны Койотс» Баррет Хэйтон пытался спровоцировать на драку российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, однако россиянин на это не поддался.
Видео можно посмотреть здесь.
У Хэйтона не складываются отношения с российским хоккеем. В 2019 году канадский форвард не стал снимать шлем во время гимна России после поражения 0:6 на молодёжном чемпионате мира.
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.
Эта игра стала 19-й в карьере для Капризова, где он набрал более одного очка, и пятой в сезоне. Всего у россиянина 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона
- 1 декабря 2021
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