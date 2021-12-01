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Хэйтон пытался спровоцировать Капризова на драку, Кирилл на провокацию не поддался

Хэйтон пытался спровоцировать Капризова на драку, Кирилл на провокацию не поддался
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Канадский нападающий «Аризоны Койотс» Баррет Хэйтон пытался спровоцировать на драку российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, однако россиянин на это не поддался.

Видео можно посмотреть здесь.

У Хэйтона не складываются отношения с российским хоккеем. В 2019 году канадский форвард не стал снимать шлем во время гимна России после поражения 0:6 на молодёжном чемпионате мира.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.

Эта игра стала 19-й в карьере для Капризова, где он набрал более одного очка, и пятой в сезоне. Всего у россиянина 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона

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Капризов набрал 14 очков в последних 7 играх. Он лидер лиги по очкам с 18 ноября
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