Разин — о продолжении работы в сборной: не ко мне вопрос. Я готов помочь

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал серию команды из 18 матчей, в которых она набирает очки.

«Замечательное настроение. Нет, серия из 18 игр с набранными очками не давит на команду. Вчера же Илья Хохлов написал, что она окрыляет, наоборот, придаёт уверенность.



Не обидно, что КХЛ не определяет лучшего тренера по итогам каждого месяца? Нет, конечно. Для меня главное, что есть условия для работы, и я этому рад. Остальное – неважно.



Два шикарных вратаря, как распоряжаться таким богатством? Это приятные хлопоты. Перед сезоном, когда Подъяпольский получил травму, было тяжело. А сейчас и Шугаев получил опыт игры в сборной, и Подъяпольский опытный вратарь. Они дружат между собой, думаю, всё будет нормально.



Как держать в узде хоккеистов, на которых может давить серия? Да нет, я с ними дружу. В узде их держать не надо, они профессионалы. Многие со мной прошли не один и не два года. Они привыкли к моим требованиям, ничего сложного нет в наших отношениях.



Большинство? Конечно, хотелось бы забивать побольше, но считаю, что процент большинства и меньшинства нормальный. Мы и в меньшинстве мало пропускаем, поэтому в плюсе.



В чём сила «Северстали»? Сила в правде. Самое главное – хороший коллектив. Я как хоккеист был в двух чемпионских командах, и в хоккее побеждает коллектив. Это командная игра, коллектив близок к идеальному.



Останусь ли консультантом сборной? Продолжится или нет – это не ко мне вопрос, а то, что любой тренер мечтает быть в сборной в любом качестве, думаю, тут нет никаких вопросов, я готов помочь», – сказал Разин в эфире «Матч ТВ».