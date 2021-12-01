Рафик Якубов: 11 игроков СКА на сборе молодёжки — показатель работы системы клуба

В день старта сбора перед МЧМ о представителях СКА в молодёжной сборной высказался спортивный директор петербургских армейцев Рафик Якубов.

«На сбор перед молодёжным чемпионатом мира вызвано сразу 11 игроков системы СКА, плюс в штаб сборной вошли ещё три наших тренера. Думаю, что в первую очередь это показатель работы системы клуба, правильного развития молодых хоккеистов. Все наши ребята, которые получили приглашения, – это лидеры «СКА-Невы» и «СКА-1946», а многие закрепились и в основной команде, получают достаточно игрового времени и набирают очки. Считаю, для сборной плюс, когда из клуба в неё попадают уже готовые сочетания, игроки, которые постоянно вместе тренируются и играют.

Конечно, есть и обратная сторона: мы на большой срок лишаемся лидеров наших команд, это серьёзные потери. Особенно принимая во внимание текущую обстановку с травмами игроков основы, где сейчас в лазарете большинство опытных защитников. В то же время, в нашей системе достаточно талантливых и трудолюбивых игроков, которые сейчас получат дополнительный шанс проявить себя. Мы в любом случае желаем всем вызванным игрокам показать свой максимум, здорово представить клуб и оказаться в окончательной заявке на МЧМ. Разумеется, и удачно выступить на турнире», – сказал Якубов «Чемпионату».