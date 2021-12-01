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Э. Кейн — о том, что одноклубники не хотят играть с ним: после прошлого сезона был позитив

Э. Кейн — о том, что одноклубники не хотят играть с ним: после прошлого сезона был позитив
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Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прокомментировал информацию о том, что некоторые его партнёры были разочарованы его поведением и заявляли о нежелании играть вместе с ним.

«Я не думаю, что в группе людей, которые находятся вместе в течение 150-160 дней, все прекрасно ладят друг с другом. Считаю, что тут есть какое-то заблуждение, если речь идёт о позиции всей команды или большой группы игроков.

Это смешно, на встрече после прошлого сезона был сплошной позитив. Говорили только о том, что я провёл хороший сезон и как здорово выглядел вместе с молодыми парнями.

Видимо, летом произошло что-то, о чём я не знал. Это стало для меня новостью. Это было интересно. Я ни с кем на тот момент не общался, готовился к сезону. Занимался своими делами, полагал, что и остальные тоже», – цитирует Кейна Shras on NBC в «Твиттере».

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