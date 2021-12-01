Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В составе молодёжной сборной России — замена. Игрок СКА Демидов может не сыграть на МЧМ

В составе молодёжной сборной России — замена. Игрок СКА Демидов может не сыграть на МЧМ
Комментарии

В составе молодёжной сборной России произошла замена, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Для подготовки к молодёжному чемпионату мира 2022 года вызван нападающий Андрей Баканов (ХК «Сочи»). Форвард Семён Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой.

Ранее сообщалось, что команда соберётся 1 декабря в Новогорске. После карантина и УМО с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану, который включает в себя 3 микроцикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру с «Витязем».

15 декабря молодёжная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.

Новость по теме
Баканов: расстроился, когда не увидел себя в расширенном составе на МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021