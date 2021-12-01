В составе молодёжной сборной России — замена. Игрок СКА Демидов может не сыграть на МЧМ

В составе молодёжной сборной России произошла замена, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».
Для подготовки к молодёжному чемпионату мира 2022 года вызван нападающий Андрей Баканов (ХК «Сочи»). Форвард Семён Демидов (СКА) не сможет принять участия в подготовке в связи с травмой.
Ранее сообщалось, что команда соберётся 1 декабря в Новогорске. После карантина и УМО с 4 по 14 декабря будет готовиться по плану, который включает в себя 3 микроцикла по 3 дня каждый, сыграет двусторонние матчи, а также контрольную игру с «Витязем».
15 декабря молодёжная сборная вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря продолжит тренировочный процесс в Канаде, а также сыграет две контрольные встречи.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.
- 1 декабря 2021
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