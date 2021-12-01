Дж. Хьюз — о контракте на $ 64 млн: не хочу играть где-либо ещё, мне нравится в Нью-Джерси
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз прокомментировал подписание нового контракта с клубом на восемь лет и $ 64 млн.
«Я очень рад за себя и мою семью, что заключил этот контракт. Мне нравится жить в Нью-Джерси, нравится играть здесь. Не хочу играть где-либо ещё, здесь строят особенную команду. Я верю в то, что мы делаем, у нас есть шанс стать успешной командой на долгое время. Этот контракт показывает, что клуб серьёзно вложился в меня, и я предан ему», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, 1 декабря стало известно о том, что «Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с нападающим Джеком Хьюзом на восемь лет. Средняя годовая зарплата форварда составит $ 8 млн.
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