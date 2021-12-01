Макдэвид станет MVP сезона в НХЛ по мнению официального сайта лиги, Овечкин — второй

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате — по итогам четверти сезона.
В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по пять кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 69 баллов. Ему отдали восемь первых мест. На втором месте — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у него 61 очко и четыре первых позиции. Третье место отдали нападающему «нефтяников» Леону Драйзайтлю — он набрал 58 баллов и получил два первых места.
В топ-5 вошли форвард «Анахайм Дакс» Трой Терри (30 баллов и два первых места), а также вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (10 баллов и одно первое место).
Отметим, что все остальные названные игроки получили меньше 10 баллов. Других россиян, кроме Овечкина, в списке не оказалось.
- 1 декабря 2021
-
17:53
-
17:18
-
16:58
-
16:44
-
16:11
-
15:21
-
14:42
-
14:10
-
13:45
-
13:43
-
13:34
-
13:12
-
12:47
-
12:01
-
11:30
-
11:14
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:54
-
08:37
-
08:32
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:08
-
06:51
-
06:48