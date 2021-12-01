Макдэвид станет MVP сезона в НХЛ по мнению официального сайта лиги, Овечкин — второй

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате — по итогам четверти сезона.



В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по пять кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.



Первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 69 баллов. Ему отдали восемь первых мест. На втором месте — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у него 61 очко и четыре первых позиции. Третье место отдали нападающему «нефтяников» Леону Драйзайтлю — он набрал 58 баллов и получил два первых места.



В топ-5 вошли форвард «Анахайм Дакс» Трой Терри (30 баллов и два первых места), а также вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём (10 баллов и одно первое место).



Отметим, что все остальные названные игроки получили меньше 10 баллов. Других россиян, кроме Овечкина, в списке не оказалось.

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