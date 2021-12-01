«Важнейший сейв». Наставник «Флориды» отметил вклад Бобровского в победу над «Вашингтоном»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт поделился мыслями о победе в матче с «Вашингтон Кэпиталз», а также отметил игру голкипера Сергея Бобровского.
«Победа? Это было впечатляюще. Сегодня мы показали себя стойкой командой. В третьем периоде наш уровень самоотдачи поднялся на три или четыре ступени вверх. И дело было не в одном конкретном игроке. Все четыре звена атаки и шесть защитников были в ударе. За этим было весело наблюдать.
Перед стартом третьего периода мы были уверены, что сможем совершить камбэк, забить гол и сыграть в высоком темпе. Приятно положить два очка в копилку. После такого матча можно считать и говорить, что мы узнали рецепт победы.
Сейв Бобровского после выхода «два в один» при 3:4? Да, третий гол был важен для нас, но затем Боб сделал важнейший сейв. Когда он совершил это спасение, мы почувствовали, что у нас есть шанс добраться до победы. Для меня это два главных момента матча. Именно тогда я понял, что сегодня действительно может произойти что-то хорошее», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 1 декабря 2021
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