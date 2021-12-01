Главный тренер «Миннесоты»: у нас есть бомбардиры, которые могут выстрелить в любой момент

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением об игре своего клуба в текущем сезоне.
«Я думаю, что глубина состава — это прекрасно. Мы не стали чему-то учить или иначе тренировать. Просто у нас в глубине основы есть бомбардиры, которые могут выстрелить в любой момент. И это работает. Все у нас по большей части играют правильно и одинаково. И если мы будем продолжать в том же духе, то почувствуем, как к нам приходят голы. Судьбу матча решает не одна тройка, не два парня, не один защитник. Все участвуют в нападении. Это то, что нам нравится, и так играть веселее», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, сейчас Кирилл Капризов идёт первым в команде по очкам (25) и передачам (18). По голам он на четвёртом месте. У Капризова — семь голов, больше лишь у Йоэля Эрикссона Эка (9), Маркуса Фолиньо (9) и Райана Хартмана (12).
- 1 декабря 2021
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