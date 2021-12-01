«Ключевой элемент». Генменеджер «Нью-Джерси» объяснил новый контракт Хьюза на $ 64 млн

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Джеком Хьюзом.



«Этот контракт показывает, что Джек и его семья верят в нас, а мы — управляющие партнёры Дэвид Блитцер, Джош Харрис, а также я — верим в него.



Мы создаём здесь особенную команду, и Джек будет её ключевым элементом. Мы находимся только в начале пути и верим, что можем далеко зайти, усердно работая ради того, чтобы добиться успеха», — приводит слова Фитцджеральда официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, 1 декабря стало известно о том, что «Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с нападающим Джеком Хьюзом на восемь лет. Средняя годовая зарплата форварда составит $ 8 млн. Общая сумма сделки — $ 64 млн.