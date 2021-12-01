Форвард «Северстали»: потолок зарплат — умное решение, раньше не могли даже гол забить СКА

Нападающий «Северстали» Адам Лишка поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ.
«Думаю, что введение потолка — это умное решение, потому что без лимита бюджета в лиге не было бы такого равенства, как сейчас. Между командой с большим бюджетом и командой с маленьким раньше была огромная разница.
Помню, когда я первый год был в «Словане», мы не могли даже забить гол ЦСКА или СКА. Мы тогда проиграли 0:7, даже не угрожая воротам соперника, — у них было очень много хороших игроков. Я не говорю, что мы были плохой командой, но в последний год в КХЛ у нас были проблемы с деньгами. При этом топовые команды могли заплатить очень хорошим игрокам много денег.
Потолок зарплат — хорошее решение, потому что теперь в лиге все равны», — приводит слова Лишки «Охтинский пресс-центр».
- 1 декабря 2021
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