Yahoo Sports: если Овечкин продолжит в том же духе, это будет адская история

Журналист Yahoo Sports Пит Трушковски поделился мнением о борьбе за звание MVP сезона в НХЛ.
«В последние семь недель вы могли бы принять борьбу за MVP плей-офф НХЛ за картину «Алекс Овечкин против «Эдмонтон Ойлерз».
Коннор Макдэвид — нынешний фаворит на звание MVP. Весной 2021 года у него закончился поистине безумно укороченный сезон, и он продолжил играть с того места, где остановился. Макдэвид занимает пятое место по голам, первое — по передачам и третье — по очкам.
Товарищ по команде Макдэвида, Леон Драйзайтль, может, не обладает такой же узнаваемостью или вниманием к себе, как Макдэвид. Тем не менее у него, безусловно, есть талант и производительность. Драйзайтль на данный момент – единственный игрок НХЛ, забивший 20 голов. Он также на три очка опережает Овечкина, занявшего второе место, по результативности.
Несмотря на жёсткую конкуренцию, я считаю, что это положительный момент для перспектив Овечкина на получение награды. Поскольку два других фаворита являются товарищами по команде, есть большая вероятность, что они разделят голоса. В «Вашингтоне» нет игрока, с которым Овечкин был бы в центре внимания.
Если Овечкин продолжит в том же духе, это будет адская история. Это один из величайших игроков в истории НХЛ, который немного возродился, чтобы достичь нового уровня в 36 лет. Часто эти награды должны иметь какой-то тип повествования. Здесь нет недостатка в сюжетной линии. Я думаю, что Овечкина стоит поддержать, чтобы выиграть «Харт Трофи», — приводит слова Трушковски Yahoo Sports.
- 1 декабря 2021
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