«Нью-Джерси» подписал контракт с российским защитником «Салавата» Мухамадуллиным

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с российским защитником «Салавата Юлаева» Шакиром Мухамадуллиным, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что с игроком обороны заключено трёхлетнее соглашение новичка.

Остаток текущего сезона 19-летний Мухамадуллин проведёт в «Салавате» на правах аренды. Соглашение с «Дэвилз» вступит в силу со следующего сезона.

Напомним, российский защитник был задрафтован «дьяволами» в первом раунде под общим 20-м номером в 2020 году. В этом сезоне Мухамадуллин принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего за уфимскую команду защитник провёл 99 матчей, набрав 18 (6+12) очков.