Стал известен состав молодёжной сборной Канады для подготовки к МЧМ-2022

Стал известен состав молодёжной сборной Канады для подготовки к МЧМ-2022, сообщает TSN.

Всего тренерский штаб вызвал 35 игроков: троих вратарей, 11 защитников и 21 нападающего

Вратари: Бретт Брошю, Себастьян Косса, Дилан Гаранд.

Защитники: Лукас Кормье, Кейден Гуле, Деймон Хант, Винсент Йорио, Карсон Ламбос, Райан О'Рурк, Оуэн Пауэр, Донован Себранго, Ронан Сили, Джек Томпсон, Олен Зеллвегер.

Нападающие: Коннор Бедард, Ксавьер Бурго, Маврик Бурк, Уилл Кюлле, Зак Дин, Эллиот Денойер, Уильям Дюфо, Люк Евангелиста, Джек Финли, Ридли Грейг, Дилан Гюнтер, Кент Джонсон, Хендрикс Лапьер, Мэйсон Мактавиш, Джейк Нейборс, Коул Перфетти, Рой Руа, Джастин Сурдиф, Логан Станковен, Райан Тверберг, Шейн Райт.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).