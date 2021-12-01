«Йокерит» обыграл «Витязь» и вышел на единоличное первое место на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл минский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 5-й минуте Ханнес Бьёрнинен, реализовав численное большинство, вывел финскую команду вперёд. На 13-й минуте Томми Кивистё увеличил преимущество «Йокерита». За девять секунд до конца первого периода Филип Хольм забросил третью шайбу в ворота «Витязя». На 24-й минуте Кирилл Рассказов с передачи Дамира Мусина отыграл один гол. На старте третьего периода Нико Оямяки после паса Германа Нестерова сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Йокеритом». Минское «Динамо» встретится в Подольске с «Витязем». Оба матча пройдут 3 декабря.