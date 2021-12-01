Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокерит» обыграл «Витязь» и вышел на единоличное первое место на Западе

«Йокерит» обыграл «Витязь» и вышел на единоличное первое место на Западе
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл минский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Бьёрнинен (Коссила, Йенсен) – 04:10' (5x4)   0:2 Кивистё (О'Нилл, Йенсен) – 12:52' (5x5)   0:3 Хольм (Йоэнсуу, Норман) – 19:51' (5x5)   1:3 Рассказов (Мусин) – 23:21' (5x5)   2:3 Оямяки (Нестеров) – 40:22' (5x5)

На 5-й минуте Ханнес Бьёрнинен, реализовав численное большинство, вывел финскую команду вперёд. На 13-й минуте Томми Кивистё увеличил преимущество «Йокерита». За девять секунд до конца первого периода Филип Хольм забросил третью шайбу в ворота «Витязя». На 24-й минуте Кирилл Рассказов с передачи Дамира Мусина отыграл один гол. На старте третьего периода Нико Оямяки после паса Германа Нестерова сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Йокеритом». Минское «Динамо» встретится в Подольске с «Витязем». Оба матча пройдут 3 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021