Брагин — о матче с «Динамо» Мн: СКА одинаково играет и дома, и в гостях — более агрессивно

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).
«Очень важно было выиграть сегодня перед своими болельщиками, огромное им спасибо за поддержку. В прошлом матче здорово поддерживали и сегодня тоже. Самое важное, что выиграли.
Одинаково играем и дома, и в гостях — более агрессивно. Очень рады за Николаева, он долго ждал своего шанса, здорово работает, молодец. Почему в конце перешли на две пары защитников? Хотели выиграть. Выпустили более надёжных. Солянников неплох. Сложно сказать по Фантенбергу, выбыл на неделю минимум. По Ожиганову и Токранову тоже сложно, неопределённость по срокам. Кемппайнен получил рассечение во втором периоде, из-за этого не играл. Зашили, и он вышел. В три тройки из-за этого играли.
Форма к юбилею? Очень симпатичная. Очень похожа на ту, что была в 1987-м», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 1 декабря 2021
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