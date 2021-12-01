«Торонто» выставил форварда Кирилла Семёнова на драфт отказов, он сыграл три матча в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
В текущем сезоне 27-летний Семёнов принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых не набрал очков. В АХЛ он отыграл девять матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6» и 10 минутах штрафного времени. Он является лучшим бомбардиром этого клуба.
Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы с «Авангардом» в розыгрыше Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 9 (4+5) баллов в 23 встречах.
- 1 декабря 2021
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