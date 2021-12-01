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«Северсталь» одержала пятую победу подряд, в серии буллитов обыграв рижское «Динамо»

«Северсталь» одержала пятую победу подряд, в серии буллитов обыграв рижское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2021, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Радил (Карьялайнен, Сауторн) – 12:11' (5x5)   1:1 Кодола (Хохлов) – 21:56' (5x4)   1:2 Вовченко (Тихонов, Гераськин) – 27:03' (5x3)   2:2 Радил (Карьялайнен, Скарлетт) – 44:06' (5x4)   2:3 Вовченко – 65:00' (ПБ)

На 13-й минуте Лукаш Радил вывел рижан вперёд. На 22-й минуте Владислав Кодола с передачи Ильи Хохлова сравнял счёт. На 27-й минуте Даниил Вовченко забросил вторую шайбу в ворота латвийской команды. На 45-й минуте Радил оформил дубль, восстановив равенство в счёте. Победный буллит реализовал Даниил Вовченко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с «Амуром». Рижское «Динамо» встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Оба матча пройдут 4 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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