Вудкрофт — о поражении от СКА: минское «Динамо» проявило слишком много уважения сопернику

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи со СКА (1:2).



«Очень близкая игра. Мне понравилось, как сегодня играла команда. Было нервно в первом периоде. Проявили слишком много уважения, дали много пространства, позволили реализовать большинство. Во втором периоде взяли игру под свой контроль, закрыли соперника, но не смогли реализовать шансы. Это и сделало разницу.

Не думаю, что было мало эмоций и энергии в первом периоде. Как я уже сказал, проявили слишком много уважения. Это нормально в игре со СКА. Их надо уважать, но не надо давать слишком много пространства. Не скажу, что мы позволили слишком много — в первом периоде у них было только шесть бросков, при этом они три раза играли в большинстве. Всего один шанс в большинстве, и они его реализовали. Но это СКА, у них достаточно класса, чтобы наказывать за ошибки. Мы исправили это во втором и третьем периодах.

Придерживались плана на игру — положительный момент. Достаточно?



Алистов играет по системе, он контролирует шайбу, делает то, что мы просим, бросает по воротам. Ещё один положительный момент», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.