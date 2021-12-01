Вудкрофт — о поражении от СКА: минское «Динамо» проявило слишком много уважения сопернику

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи со СКА (1:2).
«Очень близкая игра. Мне понравилось, как сегодня играла команда. Было нервно в первом периоде. Проявили слишком много уважения, дали много пространства, позволили реализовать большинство. Во втором периоде взяли игру под свой контроль, закрыли соперника, но не смогли реализовать шансы. Это и сделало разницу.
Не думаю, что было мало эмоций и энергии в первом периоде. Как я уже сказал, проявили слишком много уважения. Это нормально в игре со СКА. Их надо уважать, но не надо давать слишком много пространства. Не скажу, что мы позволили слишком много — в первом периоде у них было только шесть бросков, при этом они три раза играли в большинстве. Всего один шанс в большинстве, и они его реализовали. Но это СКА, у них достаточно класса, чтобы наказывать за ошибки. Мы исправили это во втором и третьем периодах.
Придерживались плана на игру — положительный момент. Достаточно?
Алистов играет по системе, он контролирует шайбу, делает то, что мы просим, бросает по воротам. Ещё один положительный момент», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 декабря 2021
-
00:00
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:50
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:28
-
22:12
-
22:07
-
21:49
-
21:47
-
21:37
-
21:22
-
21:10
-
20:41
-
20:23
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
17:53
-
17:18
-
16:58
-
16:44
-
16:11
-
15:21
-
14:42
-
14:10
-
13:45
-
13:43
-
13:34