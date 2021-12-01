Вудкрофт — об опыте игры со СКА в плей-офф: вы знаете, сколько игроков поменялось?

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи со СКА (1:2).

«Помог ли опыт игры со СКА в плей-офф? Вы знаете, сколько игроков у нас с тех пор поменялось? Я всегда уважал СКА. Чем больше играешь с каким-либо оппонентом, тем лучше его знаешь. У них также много новых игроков. Но это примерно тот же стиль — высокая линия атаки, много мастеровитых игроков. У нас были шансы выиграть, создали много моментов на последних минутах, но не смогли забить. В одном из моментов шайба была на линии, нам не хватило всего полсекунды. Так происходит.

Проблемы центральных нападающих на вбрасываниях? Да, это действительно проблема. Мы хотим чаще владеть шайбой, это позволяет контролировать игру, для этого нужно выигрывать вбрасывания. Но у нас три вингера играют на позиции в центре, мы делаем всё возможное в этой ситуации. Мы стараемся выйти из этого положения. Почему сняли вратаря за три минуты до конца, хотя раньше так не делали? Потому что нам нужно было забить.

Уступили СКА в скорости? Надо посмотреть. Возможно, у них было больше пространства для разгона. Возможно, у них просто быстрее игроки. Положительные моменты в игре? Их было достаточно. Блокировали броски – положительный момент. Они забили всего один раз за четыре большинства – положительный момент. Второй и третий период – положительный момент. Количество шансов, которые мы создали на последних минутах – положительный момент. Продолжали биться на протяжении всей игры – положительный момент», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.