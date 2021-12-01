Защитник СКА: не против стать палочкой-выручалочкой для журналистов

Защитник СКА Георгий Солянников подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).

«Первый матч, рад, что победная. Положительные эмоции. Рад, что наконец-то добрался до этого. Чем отличается ретроформа от обычной? Да мне сравнивать-то не с чем (смеётся). Дизайн классный, мне понравилась форма. Возвращение к традициям, старая форма на современный манер — очень круто. Было несложно только в первом периоде, соперник был опасен весь матч. Они активно играют, у них много крепких иностранцев. Расслабляться было опасно. Концовка показала, что они были близки, но слава богу, что мы выстояли и победа у нас в кармане.



Ощущения от возвращения в КХЛ? Сейчас уже не страшно было. Опыт, хоть и прошлогодний, был. Нервно было только в начале, на разминке. Затем куда-то делось. Забыл в раздевалке, наверное. Не против стать палочкой-выручалочкой для журналистов. Если вы не против, чтобы я приходил, то я только рад. Чего не хватило во втором периоде? Да он давно уже был, сейчас и не вспомню. Ну он такой всегда, дальние скамейки иногда кардинально переворачивают игру. Может, думали, что сейчас дальше разовьём игру. Но вышли расслабленными, они усыпили нас в первом периоде не очень активными оборонительными действиями. В две пары в конце играть было тяжело. Все накопившиеся ошибки – следствие усталости. Начинаешь совершать глупые действия, которые при других обстоятельствах и не сделал бы.



Не скажу, что команда отскочила. Николаев же в воротах не просто так играет. Это его работа. Там, где мы накосячили, он свою часть сделал на 100 процентов. Когда последний раз была такая нагрузка? В «СКА-Неве» месяц назад было такое, что мы играли в пять защитников, тогда тоже приходилось тяжело, если кто-то из защитников удалялся, выжигали все силы. У меня перед игрой была личная задача. Ко мне подошли и сказали, чтобы я играл так же, как в «СКА-Неве». Вот я так и играл», — передаёт слова Солянникова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.