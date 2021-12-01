Седов — о большинстве СКА: с мастерством проблем нет, этот компонент нужно чуть улучшить

Защитник СКА Никита Седов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).



«Непростая игра, хороший соперник. Было хорошее движение с нашей стороны, создавали много моментов, но не смогли реализовать. Игра шла в обе стороны, где-то они создавали, где-то мы. Хорошо, что получилось забить в конце и выиграть матч.

Почему не получилось больше реализовать большинство? С мастерством проблем нет, но где-то не хватило точной передачи. Этот компонент нужно чуть улучшить. Адаптация в СКА прошла хорошо, тепло приняли в команде. Благодарен за эту возможность, ребята всегда подсказывают, подбадривают. Атмосфера рабочая. Очень рад быть здесь. После матча тренеры посмотрели на общую картину игры, сказали, что была непростая игра. Похвалили за то, что выиграли такой непростой матч, всё равно больше фокусируемся на позитиве», — передаёт слова Седова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.