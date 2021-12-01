Судьи во время серии буллитов удалили форварда рижского «Динамо» за неспортивное поведение
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
В буллитной серии произошёл примечательный инцидент. Нападающий рижской команды Лукаш Радил пытался реализовать свою попытку, выйдя четвёртым у своей команды при счёте 1:1 в серии. У чеха не получилось переиграть Владислава Подъяпольского. После этого Радил, раздосадованный неудачей, добил шайбу в пустые ворота. Судьи выписали нападающему двухминутное удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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