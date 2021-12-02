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Шестёркин отразил 7 бросков в меньшинстве, трибуны стали скандировать его имя

Шестёркин отразил 7 бросков в меньшинстве, трибуны стали скандировать его имя
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Во втором периоде «Рейнджерс» остались в меньшинстве, и в этот отрезок ключевую роль сыграл российский голкипер Игорь Шестёркин, которому удалось отразить 7 бросков. После этого, трибуны стали скандировать имя российского вратаря.

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В нынешнем сезоне НХЛ Шестёркин принял участие в 17 играх, в которых одержал 11 побед и потерпел 3 поражения в основное время. За это время россиянин пропустил 34 гола.

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