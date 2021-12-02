Отразивший 33 броска Игорь Шестёркин стал первой звездой матча с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Джейкоб Труба, Драйден Хант, Крис Крайдер и поразивший пустые ворота россиянин Артемий Панарин. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Морган Фрост. Первой звездой матча признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 33 броска. Второй звездой назван открывший счёт в этом матче защитник Труба, а тройку лучших замкнул финский форвард «синерубашечников» Каапо Какко, сделавший две результативные передачи.