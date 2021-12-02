Панарин сократил до четырёх результативных передач отставание от Кучерова за карьеру в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Джейкоб Труба, Драйден Хант, Крис Крайдер и поразивший пустые ворота россиянин Артемий Панарин. В этом матче Панарин также отметился результативной передачей в эпизоде, когда забивал Хант.

Артемий продолжает располагаться на 20-м месте по результативным передачам за карьеру в НХЛ. В активе Панарина 325 голевых передач в 454 матчах. Ближайшей целью для форварда «Рейнджерс» является результат Никиты Кучерова, на счету которого 329 передач в 518 матчах. Сегодня Панарин сократил отставание от Кучерова до четырёх результативных передач за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696 в 1248).