«Торонто» разгромил «Колорадо» со счётом 8:3, Мэттьюс оформил хет-трик

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.



В составе победителей забивали Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца, Трэвис Дермотт, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (дубль) и Самуэль Жирар. На счету у российского нападающего Валерия Ничушкина результативная передача.



«Колорадо» в прошлом матче обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:2.



«Торонто», в свою очередь, одержал победу пятый матч кряду.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.