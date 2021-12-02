Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» разгромил «Колорадо» со счётом 8:3, Мэттьюс оформил хет-трик

«Торонто» разгромил «Колорадо» со счётом 8:3, Мэттьюс оформил хет-трик
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе победителей забивали Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца, Трэвис Дермотт, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (дубль) и Самуэль Жирар. На счету у российского нападающего Валерия Ничушкина результативная передача.

«Колорадо» в прошлом матче обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:2.

«Торонто», в свою очередь, одержал победу пятый матч кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
8 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Нюландер (Таварес, Керфут) – 04:31' (5x5)   2:0 Спецца (Ритчи, Симмондс) – 07:57' (5x5)   3:0 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 14:24' (5x5)   3:1 Жирар (Маккиннон, О'Коннор) – 19:58' (5x5)   3:2 Кадри (Джонсон, Ничушкин) – 31:57' (5x5)   4:2 Дермотт (Нюландер, Таварес) – 32:44' (5x5)   5:2 Таварес (Нюландер, Броди) – 36:28' (5x5)   6:2 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 40:44' (5x5)   7:2 Мэттьюс (Маззин) – 48:31' (4x4)   8:2 Энгвалль (Бантинг, Райлли) – 50:08' (5x5)   8:3 Кадри (Ландеског, Маккиннон) – 56:36' (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021