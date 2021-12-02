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«Детройт» обыграл «Сиэтл» по буллитам, на счету Наместникова одна заброшенная шайба

«Детройт» обыграл «Сиэтл» по буллитам, на счету Наместникова одна заброшенная шайба
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей забивали российский нападающий Владислав Наместников, Робби Фаббри, Лукас Рэймонд. Решающий буллит за Адамом Эрни. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Райан Донато (дубль) и Винс Данн.

«Сиэтл» в прошлом матче обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4.

«Детройт», в свою очередь, выиграл четвёртый матч кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фаббри (Ларкин, Зутер) – 24:46' (5x4)   1:1 Данн (Юханссон, Веннберг) – 30:44' (5x4)   1:2 Донато (Гурд, Донской) – 36:04' (5x5)   2:2 Наместников (Истерли, Зайдер) – 38:18' (5x5)   3:2 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 46:30' (5x5)   3:3 Донато (Олексяк) – 54:16' (5x5)   4:3 Эрни – 65:00' (ПБ)
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