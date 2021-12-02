«Детройт» обыграл «Сиэтл» по буллитам, на счету Наместникова одна заброшенная шайба

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
В составе победителей забивали российский нападающий Владислав Наместников, Робби Фаббри, Лукас Рэймонд. Решающий буллит за Адамом Эрни. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Райан Донато (дубль) и Винс Данн.
«Сиэтл» в прошлом матче обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4.
«Детройт», в свою очередь, выиграл четвёртый матч кряду.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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