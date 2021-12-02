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Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил достижение Александера Эдлера 12-летней давности

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз повторил достижение Александера Эдлера 12-летней давности
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Таннер Пирсон, Тайлер Мотт, Люк Шенн, Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Алекс Чиассон. Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Куинн Хьюз, оформивший ассистентский покер. Хьюз установил личный рекорд по результативным передачам в одном матче и повторил достижение шведского игрока обороны Александера Эдлера 12-летней давности, став первым защитником «косаток» с февраля 2009 года, кому удалось набрать четыре очка в одном матче.

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