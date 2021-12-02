Зибанеджад набрал 300 очков в 343 матчах за «Рейнджерс» — второй результат со времён Ягра

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад отметился результативной передачей, которая стала для него 300-м (140+160) набранным очком в составе «синерубашечников». Шведскому форварду потребовалось провести 343 матча, чтобы добиться такого результата.

Последним игроком «Рейнджерс», кто смог быстрее набрать 300 очков в составе клуба, был чешский форвард Яромир Ягр. Легендарному нападающему хватило 257 игр в форме «Рейнджерс», чтобы достичь аналогичного рубежа. Это достижение он оформил в ходе сезона-2007/2008.