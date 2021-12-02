«Стиль». «Рейнджерс» выложили фото Шестёркина после победы в матче с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Пресс-служба «Рейнджерс» выложила сделанную в раздевалке фотографию вратаря Игоря Шестёркина. На снимке россиянин в шляпе сидит в раздевалке своей команды и показывает большой палец вверх. «Стиль», — говорится в подписи к фотографии в официальном «твиттере» американского клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Первой звездой матча признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 33 броска. Второй звездой назван открывший счёт в этом матче защитник Труба, а тройку лучших замкнул финский форвард «синерубашечников» Каапо Какко, сделавший две результативные передачи.