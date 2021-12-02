После игры «Рейнджерс» с «Филадельфией» Шестёркина переименовали в Шестёркина-Клауса
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл со счетом 4:1 у «Филадельфии Флайерз» на своём льду. Звездой встречи стал российский вратарь Игорь Шестёркин, отразивший 33 броска.
Сразу после завершения игры The Hockey News выложили в своём «твиттере» коллаж в виде обложки журнала с Шестёркиным в колпаке Санты и подписью «Официально наступил декабрь, значит наступила пора… Шестёркин-Клауса».
В следующем посте они расшифровали эту идею с помощью видеонарезки из матча «Рейнджерс» с «Филадельфией».
«Шестёркин-Клаусу не нужна вратарская клюшка, чтобы играть вратарём», — прокомментировали авторы «твитта» видео, на котором голкипер Игорь Шестёркин виртуозно отбивает шайбу за шайбой всеми частями тела.
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