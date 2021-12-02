«Анахайм» дома обыграл «Вегас», командыы забросили 11 шайб на двоих

Сегодня, 2 декабря, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 (0:0, 4:2, 2:3).

В составе победителей голами отметились Трой Терри, Рикард Ракелль, Джош Мэнсон, Хампус Линдхольм, Джейми Драйсдейл и Исак Лундстрем, у гостей отличились Уильям Каррье, Зак Уайтклауд, Маттиас Янмарк, Макс Пасиоретти и Рейли Смит.

Также в составе «Вегаса» принимал участие российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом «Анахайм» набрал 29 очков после 24 игр и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Вегас» с 24 баллами после 22 игр располагается на девятой позиции.