«Анахайм» дома обыграл «Вегас», командыы забросили 11 шайб на двоих
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Сегодня, 2 декабря, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 (0:0, 4:2, 2:3).
В составе победителей голами отметились Трой Терри, Рикард Ракелль, Джош Мэнсон, Хампус Линдхольм, Джейми Драйсдейл и Исак Лундстрем, у гостей отличились Уильям Каррье, Зак Уайтклауд, Маттиас Янмарк, Макс Пасиоретти и Рейли Смит.
Также в составе «Вегаса» принимал участие российский нападающий Евгений Дадонов.
Таким образом «Анахайм» набрал 29 очков после 24 игр и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Вегас» с 24 баллами после 22 игр располагается на девятой позиции.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Терри (Драйсдейл, Стил) – 24:21' (5x5) 2:0 Ракелль (Милано, Зеграс) – 26:26' (5x5) 2:1 Каррье (Амадио, Ленер) – 28:23' (5x5) 3:1 Мэнсон – 33:19' (5x5) 4:1 Линдхольм (Милано, Зеграс) – 36:49' (5x5) 4:2 Уайтклауд (Янмарк, Хауден) – 39:46' (4x5) 4:3 Янмарк (Стоун) – 41:58' (4x5) 5:3 Драйсдейл (Милано, Зеграс) – 46:55' (5x5) 5:4 Пасиоретти (Теодор) – 51:30' (5x4) 6:4 Лундестрём (Линдхольм) – 58:56' (en) 6:5 Смит – 59:32'
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