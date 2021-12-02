Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» дома обыграл «Вегас», командыы забросили 11 шайб на двоих

«Анахайм» дома обыграл «Вегас», командыы забросили 11 шайб на двоих
Комментарии

Сегодня, 2 декабря, в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5 (0:0, 4:2, 2:3).

В составе победителей голами отметились Трой Терри, Рикард Ракелль, Джош Мэнсон, Хампус Линдхольм, Джейми Драйсдейл и Исак Лундстрем, у гостей отличились Уильям Каррье, Зак Уайтклауд, Маттиас Янмарк, Макс Пасиоретти и Рейли Смит.

Также в составе «Вегаса» принимал участие российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом «Анахайм» набрал 29 очков после 24 игр и поднялся на четвёртое место в таблице Западной конференции. «Вегас» с 24 баллами после 22 игр располагается на девятой позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Терри (Драйсдейл, Стил) – 24:21' (5x5)   2:0 Ракелль (Милано, Зеграс) – 26:26' (5x5)   2:1 Каррье (Амадио, Ленер) – 28:23' (5x5)   3:1 Мэнсон – 33:19' (5x5)   4:1 Линдхольм (Милано, Зеграс) – 36:49' (5x5)   4:2 Уайтклауд (Янмарк, Хауден) – 39:46' (4x5)   4:3 Янмарк (Стоун) – 41:58' (4x5)   5:3 Драйсдейл (Милано, Зеграс) – 46:55' (5x5)   5:4 Пасиоретти (Теодор) – 51:30' (5x4)   6:4 Лундестрём (Линдхольм) – 58:56' (en)   6:5 Смит – 59:32'
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021