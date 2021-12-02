Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Питтсбург» и возглавить таблицу Запада
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Сегодня, 2 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Иэн Уолш» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).
В составе победителей дубль оформил Зак Хайман, ещё по одному разу отличились Кайлер Ямато, Эван Бушар и Коннор Макдэвид. Также Макдэвид оформил ассистентский хет-трик.
У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель и Теодор Блюгерс.
Таким образом, «Эдмонтон» набрал 32 очка после 21 игры и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.
«Питтсбург» с 25 баллами после 23 матчей занимает Восьмое место на Востоке.
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