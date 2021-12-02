Макдэвид обошёл Овечкина в списке бомбардиров, поднявшись на второе место

Сегодня, 2 декабря, в Филадельфии (США) на арене «Иэн Уолш» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).



Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка – забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик – и обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Теперь на счету канадца 40 очков, и он опережает россиянина на один балл. Лидирует в списке бомбардиров одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 41 балл.

Макдэвид в текущем сезоне забросил 15 шайб и отдал 25 результативных передач, благодаря чему возглавляет список ассистентов чемпионата.